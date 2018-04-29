Libya'da üç Türkiye vatandaşı kaçırıldı

Libya'da bir elektrik santralinin inşasında çalışan 3 Türk işçi silahlı kişilerce kaçırıldı.

AFP'ye konuşan Libyalı bir güvenlik yetkilisi, Cuma günü yerel saatle 11:30'da başkent Trablus'un yaklaşık bin kilometre güneyindeki Ubari kentinde dört işçinin silahlı bir grup tarafından kaçırıldığını söyledi.

İnşaat şirketi Enka da yaptığı yazılı açıklamayla, Libya'da üç Türk çalışanının kaçırıldığını doğruladı. Açıklamada bu işçilerden ikisinin geçici bir görev için Libya'yı ziyaret ettikleri belirtildi.

Enka'nın açıklamasında "Bugün (3 Kasım 2017) öğle saatlerinde, Libya'da, 2'si geçici görevle ülkede bulunan personelimiz olmak üzere 3 vatandaşımız, şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştır. Şirketimiz, konuyu Türk ve Libya makamları ile temas halinde, yakından takip etmektedir" denildi.

Dördüncü işçinin milliyeti konusunda kafa karışıklığı sürüyor. AFP haber ajansı yerel bir yetkilinin, kaçırılan kişinin Alman olduğunu söylediğini aktarıyor. Ancak Libyalı elektrik şirketi, dördüncü kişinin Alman değil, Güney Afrikalı olduğunu bildirdi.

Bir yerel yetkili, bu dört kişinin elektrik santrali ile Ubari'deki havaalanı arasındaki yolda kayıplara karıştıklarını söyledi.

Libya'nın Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Kuki, henüz işçileri kimin, ne için kaçırdıklarının öğrenilemediğini söyledi.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Türk şirketi çalışanlarının kaçırılmasına ilişkin yerel makamlarla yakın temas halinde konuyu takip ediyor.

AA'ya göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde (UMH) Yerel Yönetimler Bakanı Bidad Kansu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Mühendislerin serbest bırakılması için herkesin birleşmesi ve santraldeki korumanın yoğunlaştırılması gerekir" dedi.

Güneydeki halka bölgenin düşmanlarını yok etmek için imkanlarını seferber etmeleri çağrısında bulunan Kansu, Türk işçileri kaçıranları "ajanlar" ve "haydutlar" olarak nitelendirdi.

Libyalı şirket ise, olaydan üzüntü duyduğunu açıkladı ve elektrik santrali inşasının son aşamada olduğunu kaydetti.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden beri ülkede istikrar sağlanamadı.

Libya'da otorite yokluğundan faydalanan cihatçı gruplar ve milisler yabancı işçileri ve diplomatları hedef alıyor.

2011'den beri ülkede sık sık elektrik kesintileri de yaşanıyor.