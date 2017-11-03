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Libya'da Türk şirketine silahlı baskın: 3 Türk ve 1 Alman kaçırıldı

Güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğü bildirildi

03 Kasım 2017 21:01

Libya'ın Ubari kentinde silahlı bir grubun, bir Türk şirketi çalışanı 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığı bildirildi

Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, silahlı bir grubun, ENKA Teknik çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığını belirtti.

Kurtarma çalışması başlatıldı

Henüz kim tarafından ya da ne için kaçırıldıklarının öğrenilemediğini ifade eden Kuki, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

 

 

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