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Dünya

Libya'da tekne battı: 26 balıkçı can verdi

Kurtulanlar Libya'daki hastanelerde tedavi altına alındı

04 Eylül 2015 11:49

Mısır'ın Kefr eş-Şeyh şehrinden 30 balıkçıyı taşıyan teknenin Libya sahilinde batması sonucu 26 balıkçının öldüğü, 4'ünün kurtulduğu bildirildi.

Kefr eş-Şeyh şehrindeki Balıkçılar Sendikası Başkanı Ahmed Abduh Nassar, yaptığı açıklamada, Mısırlı balıkçıları taşıyan teknenin Libya sahilinde batması sonucu 26 balıkçının yaşamını yitirdiğini, 4'ünün kurtulduğunu ve kurtulanların Libya'daki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Batan tekneyle irtibatın 15 gün önce kesildiğini ifade eden Nassar, teknede Kefr eş-Şeyh iline bağlı Mtobis kentinden Libya'da çalışmak üzere yola çıkan 30 balıkçı bulunduğunu dile getirdi.

Balıkçıların yakınları da batan tekneden sadece 4 kişinin sağ kurtulduğunu ve Libya'daki bir hastanede tedavi altına alındıklarını aktardı.
 

Bakanlık: Bize bilgi verilmedi

 


Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise bakanlığa balıkçıların öldüğüne dair Libya tarafından şimdiye kadar herhangi bir bilgi verilmediği kaydedildi.

Kafr eş-Şeyh Valisi Usame Hamdi Abdulvahid, yaptığı basın açıklamasında, Libya sahillerinde 2 tekne batması sonucu Kefr eş-Şeyh iline bağlı Mtobis kentinin Burc Mğayzil köyünden 11 balıkçının yaşamını yitirdiğini, 4 balıkçının sağ kurtulduğunu kaydetti.

Diğer şehirlerden de ölen ve sağ kurtulan balıkçıların olduğunu ifade eden Abdulvahid, denizde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

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