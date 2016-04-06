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Dünya
Deutsche Welle

Libya'da tek hükümet dönemi

Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan Libya'daki gayrimeşru hükümet istifa etti.

06 Nisan 2016 11:54


Libya'nın uluslararası alanda tanınmayan hükümeti istifa etti. Trablusgarp'ta yayınlanan bildiride, hükümetin Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen birlik hükümeti lehine görevi bıraktığı belirtildi. Kararın, ‘daha fazla kan dökülmesinin ve Libya'nın bölünmesinin önlenmesi için' alındığına da açıklamada yer verildi. Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi Martin Kobler kararı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun ‘iyi bir haber olduğunu' söyledi.

Birlik hükümetinin başkanı Feyz el-Sarrac bakanlar kurulu üyeleriyle birlikte, düşman milisin kontrolündeki başkenti devralmak üzere bir hafta önce Trablusgarp'a gitmişti. Kendini hükümet başkanı ilan eden Halife Ghveil yaptığı televizyon konuşmasında el-Sarrac ve bakanlarına, teslim olmaları ya da başkenti terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

İktidar boşluğu terör örgütü IŞİD'e yaradı

Birlik hükümetinin kurulması, Birleşmiş Milletler aracılığıyla varılan ve yeni bir anayasa hazırlanıp genel seçimlerin yapılmasını da öngören anlaşmada yer alıyor. Muammer Kaddafi'nin beş yıl önce devrilmesinin ardından Libya kaosa sürüklenmişti. 2014 yılı ortalarında iki rakip hükümet arasında iktidar mücadelesi patlak vermiş ve iktidar boşluğundan yararlanan cihatçı IŞİD milisi Libya'ya sızmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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