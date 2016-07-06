Libya'da savaş uçağı düştü

Libya'da Tobruk merkezli yönetime bağlı Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının Bingazi'de düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bingazi Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Tarık el-Hıraz, Bingazi'de bir savaş uçağının düştüğünü ve uçağı kullanan Pilot Albay İdris Hamid el-Ubeydi'nin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Uçağın düşmeden önce terör örgütü IŞİD ve Ensaru'ş Şeria örgütüne yönelik askeri operasyonlar yaptığını kaydeden Hıraz, düşüş nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Tobruk merkezli yönetime bağlı Hava Kuvvetlerine ait daha önce 6 savaş uçağı ve helikopter düşmüştü.