Libya'da otel borcu yüzünden rehin tutulan işçiler Türkiye'ye döndü

Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya çalıştırılmak üzere götürülen, kaldıkları otele işveren şirketin ödeme yapmaması üzerine otel yetkilileri tarafından pasaportlarına el konularak 15 gün rehin tutulan işçiler için devreye girerek Türkiye'ye getirilmelerini sağladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan İbrahim Yıldız'ın haberine göre, bir inşaat firması tarafından Libya'da çalışmak için götürülen 17 Türk işçi uzun zamandan beri paralarını alamıyorlardı. İddialara göre şirket, işçilerin kaldıkları otele uzun zamandan beri ödeme yapamıyordu. Bunun üzerine otel sahibi, işçilerin pasaportlarına el koyarak parasının tahsil edilene kadar işçileri otelde rehin tuttu. Otelde rehin kalan işçiler, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden yardım istediler. Bugün İstanbul'a getirilen işçiler, kendilerini aldatan firmalara iş verilmemesini istediler.

15 gün boyunca otelden dışarı çıkamadıklarını söyleyen Türk işçilerinden Mustafa Bilen şunları söyledi:

"Biz Türk vatandaşları olarak, H.Y, Ö.Y ve M.D'nin aracılığıyla Libya'ya sıva işçisi olarak gittik. Bunlar bizimle sözleşme yaptılar. 45 gün çalıştık. Bunun karşılığında bize 400 dinar kadar bir avans verdiler. Ondan sonra Libya'da bize sahip çıkmadılar. Sözleşmede bin 750 dolar karşılığı anlaşmıştık. Orada şantiye olarak bir otelin birkaç odasını kiraladılar. Fakat o şahıslar birkaç hafta sonra ortadan kayboldu. Biz çaresiz kalarak, Türkiye'deki bir gazete aracılığıyla arkadaşlarla birlikte onlardan Dışişleri Bakanlığına ulaştık. Onların aracılığıyla rehin kaldığımız otelden bizi kurtardılar. Otelde pasaportlarımıza el koydular. 55 günlük çalışmamızın son 15 gününde rehin olarak kaldık. Dışişleri Bakanlığı'nın danışmanları ve Niğde milletvekilleri devreye girdi. O şekilde bizi kurtardılar. İnşallah devletimiz Libya'da iş yapan ve Türk işçileri götürerek onları kandıranlar firmalara izin vermezler."