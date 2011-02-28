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Yaşam

LİBYA'DA ÖLEN TÜRK İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ KIRŞEHİR (A.A)

28 Şubat 2011 15:38

-LİBYA'DA ÖLEN TÜRK İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ KIRŞEHİR (A.A) - 28.02.2011 - Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Şaban Durmuş'un cenazesi, memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi. Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla dün akşam Libya'dan İstanbul'a getirilen Şaban Durmuş'un cenazesi, havayolu ile Ankara'ya gönderildi. Ailesine teslim edilen Durmuş'un cenazesi, karayolu ile memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine getirilerek Devlet Hastanesi morguna konuldu. Öğle saatlerinde yakınları tarafından alınarak evine getirilen Durmuş'un cenazesi, daha sonra Merkez Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Vali Mehmet Ufuk Erden, Kaymakam Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Metin Aşık ve vatandaşlar katıldı. Durmuş'un cenazesi, Müderris Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Yaklaşık 15 gün önce çalışmak için Libya'ya giden inşaat işçisi Şaban Durmuş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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