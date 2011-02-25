Libya'da ölen Türk annesiyle konuşurken vurulmuş

T24 - Libya’ya üç ay önce çalışmaya giden Trabzonlu genç Yunus Emre Çelik’i cep telefonuyla annesine ulaşmak için çıktığı vincin üzerinde keskin nişancı vurdu. Çelik'in son sözü 'Annecik nasılsın' oldu.

Libya’daki isyanda yaşamını yitiren Türk işçi Yunus Emre Çelik’in telefonunun çekmemesi üzerine vincin üzerine çıkarak ulaştığı annesine tek cümle söylediği anda vurulduğu ortaya çıktı. Anne Sevim Çelik “En son bana telefon etti, ‘annecik nasılsın’ dedi. O arada telefonu düştü. Oğlumu o anda vurdular. O an anladım öldüğünü” dedi. Libya’daki olaylar sırasında vurularak ölen Türk işçi Çelik’in ailesi, evlatlarının cenazesinin bir an önce getirilmesini bekliyor. Yaklaşık üç ay önce gittiği Libya’nın Trablus şehrinde, çalıştığı şantiyede vincin üstündeyken vurulan Trabzonlu Yunus Emre Çelik’in evinde hüzünlü bekleyiş sürüyor. Çelik’in ölümüne ilişkin çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. 28 yaşındaki Çelik’in merak içindeki annesiyle konuşmak için vincin üstüne çıktığı sırada vurulduğu anlaşıldı.



Yavrumu görmek istiyorum

İsyanın yayılmasıyla birlikte dış dünyaya bilgi sızmaması için telefon hatlarının büyük oranda tahrip edildiğini belirten Çelik’in arkadaşları “Büyük olasılıkla keskin nişancı ateşiyle vincin üstünde vurdular Yunus’u” dediler. Bu iddiayı doğrulayan bir açıklama ise Yunus Emre’nin annesi Sevim Çelik’den geldi. İlaçlarla sakinleştirilen anne Çelik, “En son bana telefon etti, ‘annecik nasılsın’ dedi. O arada telefonu düştü. Oğlumu o anda vurdular. Telefonu düştü yere, anladım öldüğünü” dedi. Devlet büyüklerinden oğlunun cenazesini getirmelerini isteyen anne Çelik, “Bana oğlumun cenazesini yollayın. Yavrumun yüzünü göreyim” dedi.



Cenaze için çalışmalar sürüyor

Aileyi ziyaret eden Trabzon Valisi Recep Kızılcık da Yunus Emre Çelik’in cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Vali Kızılcık, cenazenin nakli konusunda henüz netleşen bir durum olmadığını, yapılacak teşebbüsler ardından durumun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.