Libya'da ölen işçinin son Facebook mesajı: İnsan iki kez annesinden ayrılır

T24 - Libya’da Kaddafi yönetimine karşı halk ayaklanmasında kan dökülürken Trablus’ta bir şirkette görevli Türk işçisi 27 yaşındaki Yunus Emre Çelik de yaşamını yitirdi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu: Libya'da bir Türk hayatını kaybetti







Trabzon’un Yomra İlçesi’ne bağlı Oymalıtepe Beldesi nüfusuna kayıtlı olan ve Libya’da Yunus Emre Çelik’in, Trablus yakınlarındaki şantiyede bu sabah görevli olduğu vinçe çıkarken bir kurşunun isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. Yunus Emre Çelik’in uzun namlulu bir silahtan açılan ateşle öldürüldüğü bilgisi geldi.





Facebook'taki son mesajı

Libya’daki olaylarda, Trablus yakınlarındaki şantiyede hayatını kaybeden, Trabzon nüfusuna kayıtlı işçi Yunus Emre Çelik’in sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta en son 17 Şubatta çeşitli görüntüler paylaştı.

Sitedeki profiline mangal başında çekilen fotoğrafını koyan Çelik, bir arkadaşıyla sohbetinde, Libya’nın çok sıcak olduğunu, bu ülkeden sadece hurma alınabileceğini belirtti.

Çelik, başka bir yorumunda ise şu ifadelere yer verdi: "İnsan iki kez annesinden ayrılır, bir doğarken bir ölürken. İnsan iki kez sevgiliye bağlanır, bir başlarken bir biterken. İki kez anlam yükler insan hayatına, bir ağlarken bir gülerken. Ve insan bir kez kıymet bilir o da elindekini kaybederken." Yunus Emre Çelik’in son paylaştığı görüntü ise Songül Karlı’nın "Benim Yarim" adlı şarkısının klibi oldu.

Kalp hastası babası öldüğünü bilmiyor

Yunus Emre Çelik’in Libya’ya 3 ay önce gittiği, ailesiyle en son dün sabah görüştüğü bildirildi.AA muhabirinin işçi Çelik’in yakınlarından aldığı bilgiye göre, Çelik ile ailesi dün sabah telefonla görüştü.

Telefonda durumunun iyi olduğunu söyleyen Çelik’in, şantiyelerinin kurşunlandığını fakat kendilerine bir şey olmadığını ifade ettiği belirtildi.İşçi Yunus Emre Çelik’in annesinin Oymalıtepe beldesindeki evlerinde, babasının ise kent merkezinde olduğu, kalp hastası olduğu için oğlunun öldüğünün henüz kendisine söylenmediği bildirildi.

Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Oymalıtepe beldesinde oturan, bekar olan Yunus Emre Çelik’in Libya’ya 3 ay önce çalışmak için gittiği öğrenildi.

Libya’nın Jalu bölgesinde bulunan Türk işçilerin, paralarını alamayan yabancı işçiler tarafından 350 bin dolar karşılığında rehin tutulduğu öğrenildi.







Türk işçiler mahsur kaldı

ANKA’ya ulaşan bilgilere göre Meammer Arabi firmasının Bingazi şehrine 600 kilometre mesafede bulunan Jalu şehrindeki şantiyesinde çalışan Türk işçiler, paralarını alamayan yabancı işçiler tarafından rehin tutuluyor. Meamer Arabi’nin, Arap firması olması dolayısıyla işçiler, Türk yetkililerin kendilerinden haberi olmamasından endişe ediyor. Bölgeyle iletişim zorlukla sağlanıyor. Meamer Arabi firmasında proje şefi olarak görev yapan inşaat mühendisi Yıldırım Öğünç, Türkiye’deki oğlu ile kurduğu telefon bağlantısında, bölgenin Bingazi’ye 600 km uzaklıkta olduğu için parayı temin edemediklerini ve bu yüzden işçileri tahliye edemediklerini bildirdi. Öğünç, Meamer Arabi firmasının yetkililerinin de olayların patlamısından bu yana ortada bulunmadıklarını kaydetti.