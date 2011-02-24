-LİBYA'DA OLAN EŞİYLE CANLI YAYINDA GÖRÜŞTÜ SİVAS (A.A) - 23.02.2011 - Sivas'ta eşi ve eşinin 3 kardeşi Libya'da çalışan kadın, iki çocuğuyla katıldığı bir televizyon kanalının yayınında eşiyle canlı yayında görüştü. İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Yeter Çelik, uyduda da yayın yapan yerel televizyon Kanal 58'in saat 20.00'deki ana haber bültenine 10 yaşındaki oğlu Sefa, 1,5 yaşındaki kızı Sıla Ecrin ile katıldı. Soruları yanıtlayan Yeter Çelik, bir süre önce Libya'nın Jalu bölgesine çalışmaya giden eşi Mehmet Çelik, kayınbiraderleri Turan, Şahin ve İlhan ile kayınbiraderlerinin oğulları Burhan ve Hüseyin Çelik'in hayatlarından endişe ettiklerini söyledi. Eşinin ve aile fertlerinin bir an önce yurda dönebilmesi için yetkililerin yardımını beklediklerini ifade eden Yeter Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden kendisini ve eltilerini eşleriyle buluşturmalarını istedi. Daha sonra Libya'nın Jalu bölgesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan eşi Mehmet Çelik ile canlı yayında telefonda görüşen Yeter Çelik, günlerdir uyumadıklarını söyleyerek çocuklarının da bu durumdan çok kötü etkilendiğini anlattı. Çelik, eşinin ve yakınlarının yurda dönmesi için yetkililere başvurduklarını da kaydetti. Canlı yayında konuşan Mehmet Çelik ise eşi Yeter Çelik ve 10 yaşındaki oğlu Sefa ile bir süre görüşerek, kendilerini merak etmemelerini istedi. Bulundukları bölgede yaklaşık 450 Türk'ün bulunduğunu belirten Mehmet Çelik, çok zor durumda olduklarını söyledi. Hayatlarının tehlikede olduğunu da ifade eden Mehmet Çelik, kaldıkları yerin çöl olduğunu ve araç olmadığını da anlatarak, bölgeye araç gönderilmesi gerektiğini ve sabırsızlıkla kurtarılmayı beklediklerini dile getirdi. -LİBYA'DAN MAKEDONYA VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ BAŞLADI Makedonya Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Makedonya vatandaşlarının tahliyesi için kriz masası kurulduğunu bildirdi. Bakanlık yetkilileri, şimdiye kadar 9 vatandaşın Libya'dan ayrılarak ülkeye döndüğünü, ayrıca Libya'da çeşitli kentlerdeki inşaatlarda çalışan 30 vatandaşın da Türk feribotlarıyla ayrılacağını kaydetti. Yetkililer, henüz Libya'da olan diğer vatandaşların tahliyesi için de Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek diplomatlarıyla temasa geçildiğini kaydetti.