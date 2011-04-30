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Dünya

LİBYA'DA MUHALİFLERE AF ÖNERİSİ TRABLUS (A.A)

30 Nisan 2011 10:06

-LİBYA'DA MUHALİFLERE AF ÖNERİSİ TRABLUS (A.A) - 30.04.2011 - Libya hükümeti, Misrata'daki muhalif güçlere silahlarını 3 Mayıs'a kadar silah bırakmaları koşuluyla af önerisinde bulundu. Hükümet sözcüsü, af önerisinde bulundukları muhalif güçlerin silah bırakmaları durumunda kan dökülmesinin önüne geçmiş olacaklarını söyledi. Sözcü, hükümetin barış için elinden geleni yaptığını, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'ya giden barış heyetleri olduğunu bildirdi.   Hükümetin, yabancı savaşçılara da Libya'yı terk etmeleri çağrısında bulunduğunu belirten sözcü, yabancı güçlere,  "yoksa sizi bitireceğiz" diye seslendi. Hükümet sözcüsü, Misrata limanının kontrolünün sağlandığını kaydederek, hükümetin koordinasyonu olmadan kimsenin limana girmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.      Tunus sınırı ihlalleriyle ilgili olarak da muhalif güçleri suçlayan hükümet sözcüsü, Libya hükümetinin Tunus'un egemenliğine saygı duyduğunu belirtti ve sınır bölgesinde felaketin önlenmesi için Tunus ile koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.

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