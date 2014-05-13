Libya'da kaçırılan Ürdünlü büyükelçi serbest

Libya’da 15 Nisan’da kaçırılan Ürdün’ün Trablus Büyükelçisi Fevvaz el İytan bugün serbest bırakıldı. Ürdün resmi haber ajansı Petra’da yer alan habere göre, İytan’ın bulunduğu Ürdün Hava Yolları'na ait uçağın, Marka Askeri Havaalanı'na ulaştığını bildirdi.

Sağlık durumu iyi olan İytan'ı, Prens Faysal, Başbakan Abdullah en-Nusur, Dışişleri Bakanı Nasır Cudeh ve bazı bakanlar tarafından karşılandı. Ürdün’ün parlamento işlerinden sorumlu bakanı Halid el Kalaldah, AFP’ye yaptığı açıklamada, Amman havaalanına saldırı planı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Said el Darsi’nin, İytan'ın serbest bırakılması için varılan anlaşma kapsamında, geçen hafta Libya’ya teslim edildiğini söyledi.

Ürdün'ün Trablus Büyükelçisi Büyükelçi İytan, 15 Nisan'da Libya'da maskeli kişilerce iki korumasıyla kaçırılmıştı. Olayı üstlenen olmamıştı.