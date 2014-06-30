Libya'da kaçırılan Tunuslu diplomatlar serbest

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na 11 Haziran'da düzenlenen baskın sonucunda 49 Türk'ün alıkonulmasının ve yakın tarihlerde de en az 30 Türk şoförün rehin alınmasının ardından geçtiğimiz günlerde de Libya'da iki Türk işçi kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Türkiye'nin kaçırılan Türklerin serbest bırakılması için yürüttüğü çalışmalar sürerken, sevindirici haber Tunus'a geldi. Libya'da geçtiğimiz aylarda kaçırılan iki Tunuslu diplomat serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Libya'da kaçırılan Tunus'un Trablus Büyükelçiliği Genel Sekreteri Muhammed eş-Şeyh ile Büyükelçilik Birinci Müsteşarı el-Arusi Bintati ülkelerine ulaştı.

Genel Sekreter Şeyh ve Birinci Müsteşar Bintati'yi El Uveyne askeri havaalanında Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki ile Başbakan Mehdi Cuma karşıladı.

Tunus Dışişleri Bakanı Mongi Hamdi, diplomatları kaçıranlarla herhangi bir müzakere yürütülmediğini söyledi. Sadece Libyalı yetkililerle temas halinde olduklarını belirten Hamdi, diplomatları kaçıranların kimliğini bilmediğini ancak siyasi amaçlarla böyle bir eylemde bulunduklarını dile getirdi.

Tunus'un Trablus Büyükelçiliğin Genel Sekreteri Muhammed eş-Şeyh 20 Mart'ta, Birinci Müsteşarı el-Arusi Bintati ise 17 Nisan'da silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı.