T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da kaçırılan Tunuslu diplomatlar serbest

Türkiye'nin Musul'da kaçırılan Türk vatandaşlarınn serbest bırakılması için yürüttüğü çalışmalar sürerken, sevindirici haber Tunus'a geldi

30 Haziran 2014 14:28

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na 11 Haziran'da düzenlenen baskın sonucunda 49 Türk'ün alıkonulmasının ve yakın tarihlerde de en az 30 Türk şoförün rehin alınmasının ardından geçtiğimiz günlerde de Libya'da iki Türk işçi kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Türkiye'nin kaçırılan Türklerin serbest bırakılması için yürüttüğü çalışmalar sürerken, sevindirici haber Tunus'a geldi. Libya'da geçtiğimiz aylarda kaçırılan iki Tunuslu diplomat serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Libya'da kaçırılan Tunus'un Trablus Büyükelçiliği Genel Sekreteri Muhammed eş-Şeyh ile Büyükelçilik Birinci Müsteşarı el-Arusi Bintati ülkelerine ulaştı.

Genel Sekreter Şeyh ve Birinci Müsteşar Bintati'yi El Uveyne askeri havaalanında Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki ile Başbakan Mehdi Cuma karşıladı.

Tunus Dışişleri Bakanı Mongi Hamdi, diplomatları kaçıranlarla herhangi bir müzakere yürütülmediğini söyledi. Sadece Libyalı yetkililerle temas halinde olduklarını belirten Hamdi, diplomatları kaçıranların kimliğini bilmediğini ancak siyasi amaçlarla böyle bir eylemde bulunduklarını dile getirdi.

Tunus'un Trablus Büyükelçiliğin Genel Sekreteri Muhammed eş-Şeyh 20 Mart'ta, Birinci Müsteşarı el-Arusi Bintati ise 17 Nisan'da silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

ETİKETLER

tunusdiplomatlar serbesttürk vatandaşlarımusulsevindiren haberlibya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24