Libya'da kaçırılan Mısırlı diplomatlar serbest

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said el-Esved, 2 gün önce kaçırılan Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği'nde görevli 5 çalışanın akşam saatlerinde serbest bırakıldıklarını söyledi.

Bu arada büyükelçilik çalışanlarının, Mısır'da "El Kaide üyesi" olduğu iddiasıyla 2 ay önce gözaltına alınan Libya Devrimcileri Operasyon Odası eski Başkanı Şaban Hediye'nin serbest bırakılması durumunda özgürlüklerine kavuşacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Şaban Hediye'nin, Mısır'da serbest kalıp akşam saatlerinde bir özel televizyon kanalı aracılığıyla açıklama yapmasının ardından, Libya'da kaçırılan 5 Mısırlı büyükelçilik çalışanının serbest kaldığı açıklaması geldi.

Hediye, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mısırlı diplomatların kaçırılmasını kınayarak, sorunların diplomatların kaçırılmasıyla değil, onların etkili çalışmasıyla çözülebileceğini ifade etti.

Mısır makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.