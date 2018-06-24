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Libya'da kaçırılan 3 Türk Başbakanlığın girişimleriyle serbest bırakıldı

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-LİBYA'da, geçen yıl kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan Başbakanlığın girişimleriyle bugün serbest bırakıldı

24 Haziran 2018 02:28

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-LİBYA\'da, geçen yıl kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan Başbakanlığın girişimleriyle bugün serbest bırakıldı.
Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yapılan açıklama:
Libya\'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017 tarihinde kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlarımızın 233 gün aradan sonra (33 hafta) bügün (23 Haziran) serbest bırakılmaları sağlanmıştır. Libya makamlarıyla işbirliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağ salim kurtarılan vatandaşlarımızın en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulmaktadır. Sayın Başbakanımız bu akşam mühendislerimizin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi vermiş ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.


 

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