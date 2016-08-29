Libya'da IŞİD operasyonu



Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen birlik hükümetine bağlı birlikler bir haftalık aranın ardından yeniden Sirte'de harekete geçti. Hükümet birlikleri, ülkenin önemli liman kenti Sirte'ye yönelik "son vuruşu" yaparak kenti IŞİD'in kontrolünden tamamen kurtarmayı hedefliyor. Hükümet birliklerinden bir sözcü, "Sirte için son savaş başladı" açıklamasını yaptı.

Sirte'de IŞİD kontrolündeki son iki ilçeye yaklaşık bin askerin gönderildiği ve şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor. İlçelere çok sayıda askeri araç gönderildiği ve bölgeden patlama ve çatışma seslerinin duyulduğu haberleri geliyor. Çatışmaların başlamasından bu yana en az 34 cihatçının öldürüldüğü, 180'in üzerinde cihatçının da yaralandığı belirtildi.

Mistrata kenti önünde konuşlanan hükümet birliklerinin, Sirte'yi yakında kontrol altına alacakları bildirilirken, IŞİD'in canlı bomba, keskin nişancı ve mayınlarına karşı mücadele etmek zorunda kalındığı açıklandı. IŞİD'in hükümet birliklerinin ilerleyişini durdurmak üzere pazar günü beş bomba yüklü aracı havaya uçurduğu belirtildi.

Sirte, geçen yılın haziran ayında terör örgütüne bağlı cihatçıların kontrolüne geçmişti. Libya, Mayıs ayında örgütü kentten temizlemek üzere ABD'nin hava saldırılarıyla destek verdiği büyük bir operasyon başlatmıştı. Trablus'un 450 kilometre doğusundaki Sirte'nin geri alınmasının, IŞİD'e büyük bir darbe vuracağı belirtiliyor.