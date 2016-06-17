Libya'da intihar saldırısı: 10 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın Misrata kentinde düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı El-Bunyanu'l Mersus (Kenetlenmiş Yapı) Operasyon Güçleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Misrata kentinin Bugreyn bölgesindeki emniyet merkezine bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.



Misrata Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Libya'da UMH'ya bağlı birlikler, bir aydan uzun süredir ülkenin kuzeyinde terör örgütü IŞİD'le mücadele ediyor.