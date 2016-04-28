Libya'da insan kaçakçılarıyla çatışma



Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'nın batısındaki Beni Velid ilçesinde insan kaçakçıları ile göçmenler arasında meydana gelen arbedede ilk belirlemelere göre, 12 ila 16 Mısırlının hayatını kaybettiği belirtildi.

BM Libya Destek Misyonu'ndan açıklama

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Martin Kobler olayı doğruladı. Kobler, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 12'sinin Mısırlı, 3'ünün ise Libyalı olduğunu söyledi. UNSMIL Başkanı Kobler, Beni Velid'deki yetkili kurumları bundan sonra meydana gelebilecek yeni şiddet olaylarını önlemeye çağırdı.

Kaddafi devrilince kaos çıktı

Libyalı yetkililer, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. Beni Velid çeşitli grupların kontrolü altında bulunuyor.

Libya, Muammer Kaddafi'nin beş yıl önce devrilmesinin ardından kaosa sürüklendi. BM arabulucuğunda çeşitli gruplar arasında varılan bir anlaşma, krizin aşılmasını öngörüyor. Bu çerçevede Fayiz el-Sarac başbakanlığındaki ulusal uzlaşı hükümeti bir süre önce işbaşı yapmıştı.

Cihatçı IŞİD milisi iktidar boşluğundan yararlandı

Yeni bir anayasanın hazırlanması ve genel seçimlere gidilmesi de anlaşmanın başlıkları arasında yer alıyor. 2014 yılı ortalarında iki rakip hükümet arasında iktidar mücadelesi patlak vermiş ve iktidar boşluğundan yararlanan cihatçı IŞİD milisi Libya'ya sızmıştı.

Yüz binlerce göçmen Libya-İtalya hattını kullandığından ülkedeki gelişmeler AB tarafından da yakından takip ediliyor.