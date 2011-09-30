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Dünya

Libya'da her muhalif gençte kalaşnikof var TRABLUS (A.A)

30 Eylül 2011 14:05

-Libya'da her muhalif gençte kalaşnikof var TRABLUS (A.A) - 30.09.2011 - Libya'da halk ayaklanmasından sonra Kaddafi'nin ordusundaki kalaşnikoflar, muhalif gençlerin eline geçti. Tüm gençlerin silahlı dolaştığı Trablus'ta 24 saat silah sesi duyuluyor.  Ağır silahların tüm sıcaklığı, Sirte ve Beni Velid gibi çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde hissedilirken, Ulusal Geçiş Konseyinin (UGK) elindeki diğer şehirlerde de gün boyu silah sesi kesilmiyor. UGK'nın gönüllü askerlerinin tamamı Rus yapımı kalaşnikoflarla dolaşıyor.  Silah taşımak ve kullanmak için yaş sınırlaması bulunmayan Trablus'ta özellikle gençler, cepheden iyi haber aldıklarında da üzüldüklerinde de kalaşnikoflarla havaya ateş açıyor.   -Namlunun ucunda görev yapmak- Trablus'ta toprağa verilen General Dau Salih'in cenaze töreni de havaya açılan ateşler nedeniyle adeta savaş alanını andırdı. Cenazeye katılan muhalifler, saatlerce havaya ateş etti.  Töreni izleyen AA foto muhabiri Sinan Gül, dakikalarca ateş edilen bir namlunun koluna çarpması nedeniyle hafif yaralandı. Dirseğinde yanık oluşan Gül, Trablus'ta özel bir hastaneye giderek tedavi oldu.

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