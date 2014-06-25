Libya'da halk sandık başında



Libya'da devam eden huzursuzluğa rağmen genel seçimler yapılıyor. Yaklaşık 4 bin seçim merkezinde yaklaşık 1 milyon 500 bin kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu oranın iki yıl öncesine kıyasla daha az olduğu bildirildi. O dönem yaklaşık 2 milyon 700 bin kayıtlı seçmen bulunuyordu.

200 sandalyeli meclis için 1628 aday yarışıyor. 32 sandalye ise kadın adaylara ayrıldı. 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra bu, düzenlenen ikinci seçim.

Ülke 40 yıldır anayasasız

Libya'da Müslüman Kardeşler'in çoğunlukta olduğu parlamento, ülkenin demokrasiye geçişi konusunda varılan uzlaşı sonucu 7 Şubat'ta feshedilmişti. Milletvekilleri o dönem yasama sürecini aralık ayına kadar uzatmıştı ancak yoğun protesto ve silahlı grupların baskısı sonucu seçim tarihi erkene alındı.

İki yıl önceki seçimler Kaddafi liderliğindeki 40 yından sonra yapılan ilk özgür seçimler olmuştu.

Libya halkı seçimlerin yeni bir demokratikleşme sürecini başlatmasını ve bir anayasa taslağı hazırlanmasını umut ediyor.

Libya, 40 yıldan uzun bir süredir Anayasa'ya sahip değil.