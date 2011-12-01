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Dünya

Libya'da Facebook kullanımında patlama TRABLUS (A.A)

01 Aralık 2011 11:00

-Libya'da Facebook kullanımında patlama TRABLUS (A.A) - 01.12.2011 - Libya'daki 42 yıllık diktatörlük döneminin sona ermesiyle birlikte, özellikle gençler arasında internet ve sosyal medya kullanımında patlama yaşanıyor. Son aylarda sosyal medya sitesi Facebook'a üye olan Libyalı sayısındaki büyük artış, Libya'yı Facebook kullanıcısı sayısındaki artış hızında dünyanın bir numaralı ülkesi haline getirdi. Facebook'un verilerine göre, son 6 ayda 6 milyon nüfuslu Libya'daki Facebook kullanıcı sayısı neredeyse 6 kat artarak 46 binden yaklaşık 317 bine ulaştı. Kullanıcı artış hızında Libya'yı Çad, Papua Yeni Gine, Laos ve Vietnam izledi. Bu büyük artış hızına rağmen, Libya 317 bine yaklaşan toplam Facebook kullanıcı sayısıyla tüm ülkeler içinde 104. sırada yer aldı. Libyalı Facebook kullanıcı sayısındaki artış özellikle Eylül ile Ekim aylarında kaydedildi. Libya'da Şubat ayında Kaddafi karşıtı ayaklanmanın başlamasından sonra sosyal paylaşım sitelerinde çok sayıda gruplar oluşturulmuş ve ayaklanmaya yardım çağrıları yapılmıştı.

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