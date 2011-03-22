-LİBYA'DA DONANMA TESİSİ VURULDU TRABLUS (A.A) - 22.03.2011 - Libyalı yetkililer, Batılı koalisyon güçlerinin dün gece düzenlediği hava saldırısında, başkent Trablus'un doğusundaki bir donanma tesisinin vurulduğunu söyledi. Reuters ajansına göre, yetkililer dün geceki saldırıda donanma tesisinin vurulduğunu ve birkaç askeri aracın harap olduğunu kaydetti. Ajans, Libyalı yetkililer tarafından tesise kabul edilen bir muhabirlerinin de çatısı çöken bir binanın içinde park halindeki, 4 adet Sovyet yapımı füze bataryasını taşıyan askeri aracın harap olduğunu gördüğünü haber verdi. -UÇAĞA SALDIRI- El Cezire televizyonu, Batılı koalisyon güçlerinin uçaklarının, Muammer Kaddafi'nin silahlı kuvvetlerine ait bir askeri uçağa saldırı düzenlediğini duyurdu. Televizyon, bölgedeki muhabirine dayanarak, Libya uçağının saldırıya uğradığı sırada muhaliflerin elindeki Bingazi'ye doğru gittiğini kaydetti, başka bilgi vermedi.