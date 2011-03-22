T24 LogoT24 Logo
Dünya

LİBYA'DA DONANMA TESİSİ VURULDU TRABLUS (A.A)

22 Mart 2011 19:16

-LİBYA'DA DONANMA TESİSİ VURULDU TRABLUS (A.A) - 22.03.2011 - Libyalı yetkililer, Batılı koalisyon güçlerinin dün gece düzenlediği hava saldırısında, başkent Trablus'un doğusundaki bir donanma tesisinin vurulduğunu söyledi.       Reuters ajansına göre, yetkililer dün geceki saldırıda donanma tesisinin vurulduğunu ve birkaç askeri aracın harap olduğunu kaydetti. Ajans, Libyalı yetkililer tarafından tesise kabul edilen bir muhabirlerinin de çatısı çöken bir binanın içinde park halindeki, 4 adet Sovyet yapımı füze bataryasını taşıyan askeri aracın harap olduğunu gördüğünü haber verdi. -UÇAĞA SALDIRI-  El Cezire televizyonu, Batılı koalisyon güçlerinin uçaklarının, Muammer Kaddafi'nin silahlı kuvvetlerine ait bir askeri uçağa saldırı düzenlediğini duyurdu. Televizyon, bölgedeki muhabirine dayanarak, Libya uçağının saldırıya uğradığı sırada muhaliflerin elindeki Bingazi'ye doğru gittiğini kaydetti, başka bilgi vermedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24