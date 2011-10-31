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Dünya

Libya'da devlet kurma çabaları TRABLUS (A.A)

31 Ekim 2011 13:44

-Libya'da devlet kurma çabaları TRABLUS (A.A) - 31.10.2011 - Trablus Askeri Komitesi Başkanı Abdülhakim Belhac, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askerlerinin ellerindeki silahları en yakın zamanda yetkililere teslim edeceğini bildirdi. Belhac, Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü ifade etti. UGK'nın çalışmalarının hangi aşamada olduğu yönündeki soru üzerine Belhac, ilk etapta devlet kurumlarını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Belhac, 17 Şubat'ta başlattıkları devrimin amacının hukuk ve adalete dayanan demokratik bir devlet oluşturulması olduğuna işaret ederek, güvenliğin de bunun önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Ağır silahların başkent sokaklarında dolaşmasını istemediklerini ve bunu sonlandırmaya çalıştıklarını ifade eden Belhac, ikinci önemli konunun ilgili kurumların Trablus'un güvenliğini sağlamaları olduğunu söyledi. Silahların ne zaman toplanacağı sorusu üzerine Belhac, "Devrimciler ellerinde bulunan silahları en yakın zamanda teslim edeceklerdir" dedi. Bu silahların İçişleri Bakanlığı depolarına konulacağını belirten Belhac, bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordine içinde olduklarını söyledi. Silahların toplanmasının en kısa zamanda gerçekleşmesini istediklerini vurgulayan Belhac, ancak ilk etaptaki hedeflerinin şehirlerin ağır silahlardan arındırılması olduğunu yineledi. Geçici hükümetin ne zaman kurulabileceği ve kendisinin hükümette yer alıp almayacağı yönündeki soru üzerine de Belhac, ilk önce geçici anayasanın hazırlanması gerektiğine işaret etti. Belhac, 23 Ekim'de kurtuluş gününün ilan edildiğine dikkati çekerek, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde hükümetin kurulmasının planladığını bildirdi. Kendisinin herhangi bir kademede ülkesine hizmet edebileceğini belirten Belhac, bunun da zamanı geldiğinde açıklanacağını söyledi.

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