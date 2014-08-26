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Dünya

Libya’da denizden ceset topladılar!

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin imkanlarının kısıtlı olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi

26 Ağustos 2014 12:51

Libya'da Afrikalı Kaçak göçmenleri taşıyan teknenin  batması sonucu ölenlerin sayısının 200'ü geçtiği bildirildi. 

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyyub Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batan teknedeki göçmenlerin cesedine ulaşılması için cumartesi gününden bu yana denizde arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. 
 
Teknede toplam kişi sayısına dair bir bilginin olmadığını ifade eden Kasım, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin imkanlarının kısıtlı olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi. 
 
Kasım, "Afrikalı kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu  yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Karşılaştığımız bir diğer problem, bu  ve benzeri olaylarda uyrukları bilinemediği için cesetleri kimsenin teslim  almaması. Ten renklerinden sadece Afrika kökenli olduklarını biliyoruz" dedi. Kasım, hükümete ve uluslararası kurumlara Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya kaçışta sıkça başvurduğu "yasa dışı göç" meselesiyle ilgilenmeleri  çağrısında bulundu. 
 
Libya üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı kaçak göçmenleri  taşıyan teknenin aşırı yük sebebiyle batmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. 

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