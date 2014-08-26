Libya’da denizden ceset topladılar!

Libya'da Afrikalı Kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölenlerin sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyyub Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batan teknedeki göçmenlerin cesedine ulaşılması için cumartesi gününden bu yana denizde arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.



Teknede toplam kişi sayısına dair bir bilginin olmadığını ifade eden Kasım, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin imkanlarının kısıtlı olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.



Kasım, "Afrikalı kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti. Karşılaştığımız bir diğer problem, bu ve benzeri olaylarda uyrukları bilinemediği için cesetleri kimsenin teslim almaması. Ten renklerinden sadece Afrika kökenli olduklarını biliyoruz" dedi. Kasım, hükümete ve uluslararası kurumlara Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya kaçışta sıkça başvurduğu "yasa dışı göç" meselesiyle ilgilenmeleri çağrısında bulundu.



Libya üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı kaçak göçmenleri taşıyan teknenin aşırı yük sebebiyle batmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.