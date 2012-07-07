Libya'da 50 yıl sonra ilk özgür seçim yapıldı

Libya'da halk, ülkeyi 14 ay yönetecek kurucu meclis niteliğindeki Ulusal Meclisi belirlemek için bugün sandık başında. Kaddafi'nin kanlı bir devrimle devrilmesinin ardından 50 yıl sonra ilk kez özgür seçimler yapılıyor.



Libya'da yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 20.00'de sona erecek. Seçimlerde oy verme işleminin sakin geçtiği belirtildi.

120'si bağımsız, 80'i parti listelerinden seçilen vekillerden oluşacak 200 sandalyeli Kurucu Meclis, ilk oturumunda başkanını belirleyecek ve bir ay içerisinde başbakan ve Anayasa Komisyonu'nu seçecek. Anayasa Komisyonu'nun 120 gün içinde anayasayı hazırlaması öngörülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgilere göre, nüfusu 7 milyona yaklaşan ülkede, 1 milyon 571 bin 580'i erkek, 1 milyon 294 bin 357'si kadın olmak üzere toplam 2 milyon 865 bin 937 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 699 bin 355'i başkent Trablus'ta, 330 bin 66'sı ise ülkenin ikinci büyük kendi Bingazi'de kayıtlı bulunuyor.

Ülkede Yüksek Seçim Kurulu'na kayıtlı 2 bin 639 bağımsız aday ve 374 siyasi oluşum yer alıyor.

Seçmenler, 13 seçim bölgesine ayrılan ülkede oylarını bin 584 seçim merkezindeki 6 bin 629 salonda kullanıyor. Trablus'taki seçim merkezlerinde bin 627, Bingazi'deki seçim merkezlerinde ise 839 salon yer alıyor.