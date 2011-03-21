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Politika

LİBYA ZİRVESİ SONA ERDİ ANKARA (A.A)

21 Mart 2011 23:17

-LİBYA ZİRVESİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve Libya'daki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi. Başbakanlık Resmi Konut'taki toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantı başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra sonra Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da konuta geldi.

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