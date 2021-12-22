Libya Yüksek Seçim Komisyonu'ndaki kilit isimler, "24 Aralık'ta seçim yapmak mümkün değil" diyerek görevlerini bıraktı

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Libya Yüksek Seçim Komisyonu’ndan kilit isimler, ülkede planlanan 24 Aralık tarihinde seçim yapılmasının mümkün olmadığını belirterek görevden ayrıldı.

Bloomberg’ün Fawasel Media’dan aktardığı habere göre, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, komisyonun yönetim kurulundaki yetkililerin görevlerini bıraktığını açıkladı.

Es-Sayih dün, seçim hazırlıklarına destek için bölgelerde oluşturulan seçim komitelerini feshetme talimatı verdiğini söylemişti.

24 Aralık’ta seçim planlanırken Libya parlamentosu, hâlâ resmi bir duyuru yapmadı. Seçim Komisyonu da hâlâ adayların resmi listesini yayımlamadı.

Libya’da seçim, Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda ülkedeki yıllar süren savaşı sonlandırmayı amaçlayan süreç için önemli bir adım olarak görülüyordu.

Libya'daki seçim süreci

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Seçimlerde 98 kişi adaylık için başvururken Yüksek Seçim Komisyonu, 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.