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Dünya
Deutsche Welle

Libya yolcu uçağı kaçırıldı

Libya'dan bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının kaçırıldığı ve uçağın Malta'ya iniş yaptığı bildirildi. Uçakta 118 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

23 Aralık 2016 17:22

Libya'nın Afriqiyah Airways adlı havayolu şirketine ait yolcu uçağının uçuş sırasında kaçırıldığı ve uçağın Malta'ya iniş yaptığı bildirildi. Uçağın içinde yolcu ve mürettebatla birlikte 118 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Times of Malta adlı haber portalı, uçağın Sebha havaalanından Trablus'a doğru uçmakta olduğunu yazdı. Haber portalı, uçağı iki kişinin kaçırdığını ve uçağı havaya uçurmakla tehdit ettiklerini de duyurdu. Ancak uçak korsanlarının talebinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat da Twitter üzerinden muhtemel uçak kaçırma olayı ile ilgili bilgi aldığını, güvenlik ve acil kurtarma ekiplerinin de harekete geçtiğini yazdı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LibyaMaltaAfriqiyah AirwaysSebhaTrablusBaşbakanı Joseph MuscatTwitterDeutsche Welle Türkçe Reuters/HS/BK

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