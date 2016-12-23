Libya yolcu uçağı kaçırıldı

Libya'nın Afriqiyah Airways adlı havayolu şirketine ait yolcu uçağının uçuş sırasında kaçırıldığı ve uçağın Malta'ya iniş yaptığı bildirildi. Uçağın içinde yolcu ve mürettebatla birlikte 118 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Times of Malta adlı haber portalı, uçağın Sebha havaalanından Trablus'a doğru uçmakta olduğunu yazdı. Haber portalı, uçağı iki kişinin kaçırdığını ve uçağı havaya uçurmakla tehdit ettiklerini de duyurdu. Ancak uçak korsanlarının talebinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat da Twitter üzerinden muhtemel uçak kaçırma olayı ile ilgili bilgi aldığını, güvenlik ve acil kurtarma ekiplerinin de harekete geçtiğini yazdı.

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Reuters/HS/BK