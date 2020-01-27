Libya'ya savaşmaya giden Suriyeli milis ABD basınına konuştu: Ben Türk ordusuna aitim. Hepimizin İstanbul'da veya Gaziantep'te evi var

T24 Dış haberler

Orta Doğu üzerine birçok çalışması bulunan Carnegie Vakfı uluslararası ilişkiler uzmanı Frederic Wehrey, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Trablus hükûmeti için savaşmak üzere Libya'ya giden Suriyeli muhalif savaşçılarla görüşerek bir haber hazırladı.

ABD'nin saygın yayınlarından The New York Review of Books'ta yer alan habere göre Ahmed isimli bir Suriyeli milis subay, "Ben Türk ordusuna aitim. Hepimizin İstanbul'da veya Gaziantep'te evi var" diye konuştu.

"Biz paralı askerler değiliz" diyen Ahmed, "Bizi Libya halkı ve ordusu çağırdı, Biz diktatörlüğe karşıyız" ifadelerini kullandı. Wehrey'in aktardığına göre bazı Suriyeli savaşçılar Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin dikkatleri Suriye'deki savaştan uzaklaştırdığını ifade etti.

Ahmed, Libya'nın Suriye gibi "yok olmasını istemediklerini" belirterek, "Bize ihtiyaçları olduğu sürece burada kalacağız" dedi. ÖSO subayı ayrıca "Rusların en büyük rakipleri olduğunu çünkü Suriye'de yaptıkları için intikam almak istediklerini" belirtti.

Haberde Türkiye'nin Suriyeli milislere 2 bin dolar maaş verdiği ve Türk vatandaşlığı vaat ettiği iddia edildi.