Libya'ya ilk etapta 35 asker gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeni yılda ilk kez Pazartesi günü arka arkaya topladı. Toplantıdan yansıyan bilgilere göre Türkiye, ilk etapta Libya'ya koordinasyon görevini üstlenmek üzere 35 asker gönderdi.

AKP yönetimi, Erdoğan başkanlığında yaptığı toplantılarda, önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlerken, gündemdeki konulara ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Libya'ya 35 asker gitti

TBMM'de kabul edilen tezkerenin ardından Libya'ya "peyder pey asker gönderileceği" açıklaması yapan Erdoğan, MYK toplantısında bu görüşünü aktardı.

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, tezkere kapsamında Libya'ya ilk etapta 35 asker gönderildi. Ancak toplam gönderilecek asker sayısı konusunda net bilgi verilmedi.

ABD ve İran'a eleştiri

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayıyla bölgede krizin tırmanacağı değerlendirmesi yapılan toplantılarda, Türkiye'nin izleyeceği tutum konusunda Erdoğan bilgi verdi.

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre İran'ın Ortadoğu'da başvurduğu yöntemlerin barışa katkı sağlamadığını kaydeden Erdoğan, ABD'nin bölgedeki varlığının da meşru zemininin olmadığı mesajı verdi. Türkiye'nin bölgede çatışma, gerilim istemediğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye meşru zeminde taraflara itidal çağrısını sürdürecek" mesajı verdi.

Kanal İstanbul talimatı: İyi anlatın

Toplantılarda bir başka gündem konusu ise başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere muhalefetin karşı çıktığı Kanal İstanbul projesi oldu.

Proje konusunda kararlılık ifade eden Erdoğan, muhalefetin projeyle ilgili ilgili yaptığı karşı propagandayı eleştirirken, partililere de "Kanal İstanbul'u gittiğiniz her yerde halka iyi anlatın. Karşı propagandalara aldırmayın" mesajı verdi.

Parti içindeki bazı isimler ise halkın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini ve "halka rağmen" böyle bir projede diretilmesinin parti aleyhine olacağını savunuyor.

TBMM'de gündemine hangi düzenlemeler gelecek?

Öte yandan yılbaşı nedeniyle çalışmalarına ara veren ve sadece Libya tezkeresini görüşmek üzere 2 Ocak'ta olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu, 14 Ocak'ta çalışmalarına yeniden başlayacak.

İktidar partisi AKP de TBMM gündemine gelecek öncelikli yasaları belirledi. Bu kapsamda gündeme gelecek ilk düzenlemenin 38 maddelik İmar Yasası mevzuatında değişiklik öngören yasal düzenleme olması bekleniyor.

"Çocuk istismarcılarına af" için formül arayışı

İktidar partisinin gündemindeki önemli konulardan birisini de yeni yargı paketi oluşturacak. AKP'nin hazırladığı 1. yargı paketi geçen yıl TBMM'de kabul edilmişti. Ancak yeni yargı paketinde, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve bir kaç gün önce kadın örgütlerinin "çocuk istismarcılarına af getirildiği" gerekçesiyle birçok ilde eş zamanlı protesto eylemi düzenlediği düzenleme de bulunuyor.

AKP'nin yaptığı çalışmada, tüm çocuk istismarcılarına af yolunu açmaması için çocuk evliliklerinde cinsel istismar cezalarının "şikayet olmaması ve aradaki yaş farkının 15'i geçmemesi" kriteri üzerinde duruluyordu. Bu tür evliliklerin, çocuk doğumu nedeniyle hastane kayıtları ile ortaya çıktığını, yasa nedeniyle bir çok insanın cezaevine girdiğini belirten AKP kaynakları, Meclis'e yaşanan mağduriyetler nedeniyle çok sayıda başvuru olduğunu belirterek, bir kereye özgü düzenleme yapılabileceğini ifade ediyorlar. Ancak iktidar partisi bu kamuoyu tepkisini de dikkate alarak tek başına böyle bir düzenleme yapmayı göze alamıyor.

Parti kaynakları, bu konuda parlamentodaki tüm partilerin destek vermesi halinde düzenleme yapılabileceğini belirterek, uzlaşma olması halinde, teklifin Meclis gündemine getirileceğini ifade ediyorlar. Bu kapsamda iktidar partisinin sadece cinsel istismar suçları değil, infaz, nafaka gibi önemli düzenlemelerde de benzer yöntemin izleneceğini belirtiyorlar.

Değerli konuta yeni düzenleme

İktidar partisinin öncelikli gündeminde yer alacak önemli düzenlemelerden birisi de TBMM'de 5 Aralık'ta kabul edilen ve 7 Aralık'ta yürürlüğe torba yasa içinde yer alan "değerli konut vergisi"nin yeniden düzenlenmesi olacak.

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Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutlardan binde 3 ile yüzde 1 arasında vergi alınmasını öngören düzenlemeye kamuoyundan büyük tepki gelmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden çalışma yapılması talimatı vermişti.

Yeniden yapılacak düzenlemeyle değerli konut vergisinin uygulamasının 1 yıl süreyle ertelenmesi düşünülüyor. Ayrıca, tek konutu olanlardan değerli konut vergisi alınmaması, konut sahiplerinin gelirine göre vergi alınması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Güvenlik soruşturmasına yeni düzen

Yeni yılda gündeme gelecek düzenlemelerden birisinin de güvenlik soruşturması olacak. Anayasa Mahkemesi, (AYM), memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartına ilişkin yasal düzenlemeyi iptal etmişti. Buna karşın iktidar partisi bir başka torba yasa teklifi içine güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemeyi de koymuştu. Ancak torba teklifin 22 Aralık'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında AYM'nin iptal gerekçelerini dikkate alan AKP'nin önerisiyle, sözkonusu madde, teklif metninden çıkarılmıştı.