Libya üzerinden gelecek sıcak hava Türkiye'yi etkisi altına alacak

Libya üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Pazar gününden itibaren ülkenin doğu kesimleri, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'de sıcaklıkların artması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası bu sene üçüncü kez görülecek'' dedi.

Başta yurdun doğu bölgelerinde oldukça etkili olması beklenen sıcak havanın İç Anadolu ve Akdeniz'de de etki düzeyinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

"İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağış görülebilir"

Cumartesi gününden başlayarak pazar günü de sıcaklıkların artacağı İstanbul'da rüzgarlar sıcak esecek. Çalışkan, ''İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağış görülebilir. Bununla beraber batıda sıcaklıklar salı ve çarşamba günü biraz düşebilir'' açıklamasında bulundu.

Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak.