Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter, Libya cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu

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Libya'da iç savaş sırasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in desteklediği Trablus hükümetinin karşısındaki Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter, gelecek ay yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.

Hafter, "Güç istediğim için değil; halkımıza zafere, kalkınmaya ve refaha giden yolda liderlik etmek istediğim için cumhurbaşkanlığına aday oluyorum" dedi.

"Ülkemizi içinde bulunduğu krizden çıkarmanın tek yolu seçimdir" diyen Hafter'in bugün Bengazi'deki seçim merkezinde resmen kayıt yaptırması bekleniyor.

Trablus, Hafter'i savaş suçları işlemekle suçluyor.

Halifer Hafter kimdir?

1943 doğumlu Halife Hafter, 1969’da Kral İdris’i deviren Kaddafi’nin subaylarından biriydi.

Kaddafi yönetiminde terfi ile ödüllendirilen Hafter, Çad’daki Libya güçlerinin başına getirildi. Fransa’nın desteklediği Çad güçlerine yenildikten sonra 300 adamıyla beraber yakalandı. Kaddafi Çad’da Libya’nın askeri varlığı olduğunu kabul etmemişti, bu yüzden Hafter ve diğer tutsakları ‘kaderine terk etti.’ Hafter serbest bırakıldıktan sonra ABD’ye yerleşti. Hükümeti tarafından terk edilen Hafter’in bundan sonra kendini Kaddafi’yi devirmeye adadığı söyleniyor.

ABD’de geçirdiği sürece Langley’deki CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) Merkez Binası’na çok yakın yaşaması sebebiyle Hafter’in uzun yıllar boyunca istihbarat birimiyle işbirliği yaptığı düşünülüyor. CIA’in de, Kaddafi’ye yönelik bazı suikast girişimlerinde dahli olduğu biliniyor.

Hafter, 2011’de halk Kaddafi’ye karşı ayaklanınca ülkesine geri döndü. 2014’ün Şubat ayında halka o dönem hâlâ aktif olan Genel Ulusal Kongre’ye karşı ayaklanma çağrısında bulundu. Aynı yılın Mayıs ayında radikal İslamcı militanlara karşı ‘Operasyon Şeref’i başlattı. 2015’te Genel Ulusal Kongre’nin yerine kurulan Temsilciler Meclisi Hafter’ı Libya Ulusal Ordusu’nun komutanı ilan etti.

Bugünlerde Libya’nın ‘en güçlü komutanı’ kabul edilen Hafter’in ‘Libya’nın Sisi’si’ olmak istediği ifade ediliyor.