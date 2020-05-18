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Dünya

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, stratejik önemdeki Vatiyye üssünün Hafter kuvvetlerinden alındığını duyurdu

18 Mayıs 2020 12:28

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından tanınan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH), Halife Hafter güçlerinin kontrolündeki stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün kontrolünü sağladığını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan ordu sözcüsü Muhammed Gununu, Mutabakat Hükûmeti'nin Tunus sınırındaki üssün tamamını kontrol altına aldığını bildirdi.

Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin askeri kuvvetleri yaklaşık bir aydır Hafter kuvvetlerini Libya'nın batı kıyısında çıkarmak için karşı saldırı düzenliyor.

Al Jazeera'nın aktardığına göre analistler, UMH'nin Vatiyye üssünü ele geçirmesinin, Hafter liderliğindeki Ulusal Ordu kuvvetlerinin Trablus'un güneyinden tamamen çıkarılmasını sağlayabileceğini düşünüyor.

Rudaw'ın aktardığına göre Libya'nın bütün batı bölgelerini kontrol altında tutabilen hava üssü, buradan kalkan savaş uçaklarının gerektiğinde Tunus ve Cezayir'de de yakıt ikmali olmadan operasyon yapabilmelerine imkan sağlıyor.

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