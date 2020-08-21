Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nden ateşkes çağrısı: Başbakan askeri operasyonları durdurma talimatı verdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, ateşkes ilan etti. Başbakan Fayiz es-Serrac, Cufra ve Sirte'nin silahsızlandırılmasını istedi.

NTV'nin aktardığına göre, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı.

Serrac, ateşkesi duyurduğu açıklamada Mart ayında seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin ateşkes kararı hakkında açıklama yapan Başkanlık Konseyi, kararın arkasında "devam eden sonuçlar ve Covid-19 pandemisinin" olduğunu söyledi.

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