Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Katar ile yeni bir askeri anlaşma imzaladı

General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO), Katar ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede yürüttüğü barış sürecini 'sabote etmeye' çalışmakla suçladı. Öte yandan Fayiz es-Sarraj başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Doha ile yeni bir askeri anlaşama imzaladı.

UMH Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, Katar ve Libya'nın savunma ve içişleri bakanlarının Doha'da bir araya gelerek, Libya krizindeki son gelişmeler ve Doha'nın güvenlik ve istikrarın artırılmasındaki rolünü ele aldığını açıkladı. Nemruş, açıklamada ayrıntıya yer vermeden iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında eğitim ve kabiliyet geliştirme konusunda bir işbirliği protokolü imzalandığını söyledi.

Ancak yerel basın kuruluşları ve LUO'ya yakın kaynaklar, anlaşmanın Katar'a özellikle de ülkenin batısındaki Mısrata kentinde UMH güçlerinin askeri karargahlarında askeri varlık ve lojistik tesisler sağlanmasını içerdiğini söyledi.

UMH Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından yayınlanan fotoğrafta, Nemruş, Katar ziyareti sırasında UMH Özel Kuvvetler Komutanı Hamad Abdullah bin Futays el-Merri'nin yanında görünüyordu. Merri, 2011 yılında Libya'nın eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi rejimini devirmede önemli rol oynamıştı. Bakanlık tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Katar Müşterek Özel Kuvvetlerin karargahını gezdikten sonra Merri'ye bir hediye verdiği görüldü

Öte yandan UMH tarafından gerçekleştirilen Öfke Volkanı Operasyonu odası, Cufra hava üssünün uydu görüntüsünü yayınladı. Bu fotoğraflarda, Eylül ayında inşa edilmeye başlanan pistin yanındaki üssün içinde kazılar ve yeni noktaların inşası tespit edildi.