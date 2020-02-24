Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cenevre'deki siyasi görüşmelerden çekildi

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu, İsviçre'nin Cenevre kentinde ülkede çatışan taraflar arasında başlatılan görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

AA'nın haberine göre, parlamento başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı" dedi.

BM, geçen perşembe günü Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurmuştu. BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum" demişti.