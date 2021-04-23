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Dünya

Libya: Türkiye ile imzalanan her iki anlaşmaya da bağlıyız

23 Nisan 2021 23:10

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri anlaşmalara bağlı olduklarını açıkladı.

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