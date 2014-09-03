T24 LogoT24 Logo
Politika

Libya, Türkiye Büyükelçisi’ni geri çağırdı

Libya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘Libya Meclisi'nin Tobruk'ta toplanmasını kabul etmek mümkün değil’ sözlerinin ardından Türkiye Büyükelçisi'ni geri çağırdı

03 Eylül 2014 13:00

Libya hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Libya Meclisi'nin Tobruk'ta toplanmasını kabul etmek mümkün değil” sözlerini ülkelerinin iç işlerine karışmak olarak nitelendirmenin ardından Türkiye Büyükelçisi’ni geri çağırdı. 

Al Arabiya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin ardından Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kullanılan ifadelerin Libya’nın iç işlerine karışmak olduğu belirtilmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetinden ve kardeş Libya halkına yönelik duygularından şüphe edilmesi ve sözlerinin çarpıtılıp sorgulanmaya yeltenilmesi en hafif tabiriyle haksızlıktır ve kabul edilemez” demişti.

 

Sadece Tunus kaldı

 

Libya’nın elçisini çekmesi, ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan dönemde gösterilerin yaşandığı ülkelerde muhalefete destek veren Türkiye’nin, bu ülkelerden biriyle daha ilişkisinin ‘büyükelçilik düzeyi’nin altına inmesi anlamına geliyor. Arap Baharı’ndan etkilenen ülkeler arasında yer alan Suriye ve Mısır’ın da Türkiye’yle diplomatik ilişkileri daha önce kopma noktasına gelmişti. Arap Baharı’nın kıvılcımının ateşlendiği ülke olarak bilinen Tunus’la ise diplomatik ilişkiler normal seyrinde devam ediyor.

 

ETİKETLER

libyatürkiyebüyükelçigeriçağırdıarap baharı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24