Libya, Türkiye Büyükelçisi’ni geri çağırdı

Libya hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Libya Meclisi'nin Tobruk'ta toplanmasını kabul etmek mümkün değil” sözlerini ülkelerinin iç işlerine karışmak olarak nitelendirmenin ardından Türkiye Büyükelçisi’ni geri çağırdı.



Al Arabiya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin ardından Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kullanılan ifadelerin Libya’nın iç işlerine karışmak olduğu belirtilmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetinden ve kardeş Libya halkına yönelik duygularından şüphe edilmesi ve sözlerinin çarpıtılıp sorgulanmaya yeltenilmesi en hafif tabiriyle haksızlıktır ve kabul edilemez” demişti.

Sadece Tunus kaldı

Libya’nın elçisini çekmesi, ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan dönemde gösterilerin yaşandığı ülkelerde muhalefete destek veren Türkiye’nin, bu ülkelerden biriyle daha ilişkisinin ‘büyükelçilik düzeyi’nin altına inmesi anlamına geliyor. Arap Baharı’ndan etkilenen ülkeler arasında yer alan Suriye ve Mısır’ın da Türkiye’yle diplomatik ilişkileri daha önce kopma noktasına gelmişti. Arap Baharı’nın kıvılcımının ateşlendiği ülke olarak bilinen Tunus’la ise diplomatik ilişkiler normal seyrinde devam ediyor.