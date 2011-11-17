-Libya Türk firmaları bekliyor ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi Ulaştırma Bakanlığı, Libya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle zarar gören telekomünikasyon alt yapısının tamir işleri için Türk firmalara çağrıda bulundu. Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi ile Libya Ulusal Geçiş Konseyi Ulaştırma Bakanı Enver El Feyturi arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Libya'nın GSM ve kablolu telekomünikasyon altyapısının tamir ve genişletilmesi işlerinin Türk şirketlerince üstlenilebileceği ve Sirte Körfezinden geçen, yaşanan çatışmalarda kopan denizaltı kablolarının tamirini yapacak şirket arayışında olunduğu ifade edildi.