T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Libya Türk firmaları bekliyor ANKARA (A.A)

17 Kasım 2011 19:27

-Libya Türk firmaları bekliyor ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi Ulaştırma Bakanlığı, Libya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle zarar gören telekomünikasyon alt yapısının tamir işleri için Türk firmalara çağrıda bulundu. Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi ile Libya Ulusal Geçiş Konseyi Ulaştırma Bakanı Enver El Feyturi arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Libya'nın GSM ve kablolu telekomünikasyon altyapısının tamir ve genişletilmesi işlerinin Türk şirketlerince üstlenilebileceği ve Sirte Körfezinden geçen, yaşanan çatışmalarda kopan denizaltı kablolarının tamirini yapacak şirket arayışında olunduğu ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24