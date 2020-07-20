'Libya tezkeresi' Mısır Parlamentosu'ndan geçti!

Mısır Parlamentosu'nun bugün gerçekleştirdiği gizli oturumunda, Libya'ya asker gönderme kararının onaylandığı belirtildi.

Parlamento temsilcisi Seyid Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Mısır askerini Libya'ya gönderme yetkisi verilmesi yönünde bir karar almak üzere parlamento tarafından "gizli bir oturum" gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Oturumda, parlamentonun Libya'ya asker gönderilmesini onaylandığı aktarıldı.

Yetki, Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru kabul ettiği ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin stratejik öneme sahip Sirte'yi ele geçirmek için operasyon başlatması halinde geçerli olacak.

Kahire yönetimi, Libya'nın doğusunda konuşlu general Halife Hafter'e bağlı birliklere askeri ve lojistik destek sağlıyor. Hafter güçleri ise Trablus merkezli UMH ile savaş halinde.

Trump ile Sisi 'anlaştı'

Reuters'ın haberine göre de, ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin telefonda görüştüğü, iki liderin Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştığı aktarıldı.