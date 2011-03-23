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Politika

LİBYA TEZKERESİ MECLİSE GELİYOR TBMM (A.A)

23 Mart 2011 18:48

-LİBYA TEZKERESİ MECLİSE GELİYOR TBMM (A.A) - 23.03.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetleyecek NATO deniz gücünde TSK unsurlarının da görev almasını öngören tezkerenin yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin planlandığını bildirdi.  Bozdağ, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, NATO deniz gücünde TSK unsurlarının görev alması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören tezkerenin bugün TBMM Başkanlığına sunulmasının beklendiğini belirterek, yarın Genel Kurulda ele alınmasının planlandığını söyledi.  NATO sözcüleri, silah ambargosunu uygulamak için Libya açıklarındaki NATO deniz misyonuna Türkiye'nin de katılacağını açıklamıştı. Toplam 16 savaş gemisi ve denizaltının görev alacağı misyonda Türkiye'den 4 firkateyn, 1 denizaltı ve 1 yedek geminin bulunacağını ifade edilmişti.  

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