-LİBYA TEZKERESİ KAPALI OTURUMDA GÖRÜŞÜLÜYOR TBMM (A.A) - 24.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine başlandı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un yönetimindeki Genel Kurulda, gündemdışı konuşmalardan sonra, hükümet önergesinin kabul edilmesiyle kapalı oturuma geçildi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, hükümetin kapalı oturum önergesinin okunmasından sonra, görüşmelerin açık oturumla yapılması yönünde görüş bildirdi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise İçtüzük hükümlerine göre hükümetin bu yöndeki talebi üzerinde görüşme yapılamayacağını ifade etti. Kapalı oturum öncesinde Genel Kuruldaki görüşmeleri izleyen gazeteciler dışarı çıkarıldı. Genel Kurul salonu çevresindeki kulis ve koridorlar, basın kuruluşlarının salona bitişik olan büroları boşaltıldı. Kapalı oturumdaki görüşmelerde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genel Kurulu bilgilendirecek, gruplar adına konuşmalar yapılacak. Daha sonra da hükümete yetki veren tezkerenin oylaması yapılacak. Tezkerede, Libya'daki olayların 15 Şubat 2010'de başladığı belirtilerek, şu ifadelere yer veriliyor: ''Olaylar neticesinde ortaya çıkan şiddet ortamının sona erdirilebilmesini teminen BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 26 Şubat 2011 tarihli ve 1970 sayılı kararla 17 Mart 2011 tarihli 1973 sayılı kararda kayıtlı hüküm ve çağrıları dikkate alarak ve meskur kararlar çerçevesinde Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden tesisine yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere; lüzum, sınır, kapsam, şekil, yöntem ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle izin istenilmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.''