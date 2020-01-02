Libya Tezkeresi bugün TBMM'de görüşülecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında bugün görüşülecek. Libya tezkeresinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

Hava savunma sistemi ve eğitim amacıyla asker

Libya’ya ilk etapta hava savunma sistemi ve askeri eğitim amacıyla asker gönderilmesi planlanıyor. Buna göre alçak ve orta irtifa Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ve personel bu kapsamda görevlendirilecek.

Tezkerenin kabulü sonrası Türkiye uluslararası anlaşmalar hariç ilk kez kara sınırı olmayan bir ülkeye asker göndermiş olacak. Mehmetçiğin sıcak çatışmaya girmesinin beklenmezken; tezkerenin Libya’ya gidecek olan Türk askerinin muharip güç olmasına imkân tanıyıp tanımayacağına dair tartışmalar ise devam ediyor. Tezkerenin hazırlık çalışmalarına katılan diplomatik kaynaklar, Türk askerinin muharip güç olmayacağını, sadece Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine eğitim vereceğini öne sürmüşlerdi.

Çavuşoğlu, "Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var" demişti

Yeni yıldan önce tezkereyle ilgili CHP ve İyi Parti’ye bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk askerinin çatışmaya girme riskini hatırlatması üzerine, “Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var” dediği öğrenilmişti.

Tezkerenin yasal dayanağı ne?

Tezkere yasal olarak geçen 27 Kasım’da imzalanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na dayanıyor. Bu muhtıra, TSK’ya UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık verilmesi, Ani Müdahale Kuvveti kurulumu, istihbarat alanında tecrübe aktarımı, Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, Libya’da kara, deniz ve hava güçleri için eğitim üsleri tahsisi gibi kritik alanları kapsıyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ne demişti?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Star TV’ye yaptığı açıklamada “Libya’da Türk askeri hangi görevde yer alacak?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Libya’da verilen insani ve işbirliği yardım faaliyetleri ve eğitimi, tezkere ile yeni bir evreye geçecek. Bunun çalışmalarını ilgililerle yapacağız. Libya’daki harekât alanının ihtiyaçlarını bir bütün olarak düşünmek durumundayız. Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizle birlikte yapılması gereken ne varsa, malzeme ihtiyacı, diğer teçhizat ihtiyacı bunların hepsi masada olan şeyler. Dolayısıyla Libyalı muhataplarımızla görüşmek, konuşmak suretiyle bu tezkereden sonra ilaveten alınması gereken tedbirlerin ne olduğu çok daha açık, berrak bir şekilde ortaya çıkacak.”

Siyasi partiler ne dedi?

Geçen günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yıl öncesinde siyasi partileri gezmiş, Libya tezkeresi hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu. Bu ziyaret ana muhalefet partisi CHP'nin fikrini değiştirmemiş; görüşme sonrasında kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, "Biz Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların bir de Libya'dan kaynaklanan şekilde Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz. Libya’ya asker göndermek çatışmaların çapını genişletir. Önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek tezkereye olumsuz bakıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in de tezkerenin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesinden önce saat 11:30’da partisinin Meclis Grubunda milletvekilleriyle istişarede bulunacağı belirtiliyor.

Ayrıca HDP'nin de tezkereye karşı "hayır" oyu kullanacağı biliniyor. HDP ve İyi Parti Libya ile yapılan mutabakat metnine de şerh koymuştu.

Saadet Partisi ise tezkereye "Evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.