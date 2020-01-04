Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye'yle ilişkilerin koparılması yönünde karar aldı

Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta bulunan Libya Temsilciler Meclisi'nin, bugün yapılan oylamada Türkiye'yle ilişkilerin koparılmasını oybirliğiyle kabul ettiği belirtildi.

Sputnik'in aktardığı Sky News Arabia'nın haberine göre Tobruk'taki ulusalararası geçerliliği olmayan Temsilciler Meclisi, son gelişmelerin ardından Türkiye'yle ilgili birtakım kararlar aldı.

Türkiye'yle ilişkilerin koparılması yönündeki kararı oybirliği kabul eden vekiller, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilmesini ve anlaşmayı imzalayanlar hakkında vatana ihanet davası açılmasını öngören tasarıyı destekledi.

Ayrıca Temsilciler Meclisi'nde alınan bir kararla General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na ülkenin doğusundaki geçici hükûmete bağlı olmayan tüm sınır kapılarını, deniz ve hava limanlarını kapatma emri de verildi.

Libya'da şu anda iki başlı bir yönetim söz konusu. Bunlardan ilki, BM tarafından tanınan ve Fayez Al Sarraj liderliğindeki Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükmeti. Diğeriyse, BM tarafından tanınmayan, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen Abdullah Abdurrahman el-Tani liderliğindeki Tobruk geçici hükûmet.