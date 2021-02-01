Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici hükûmeti belirlemek için toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar geçici hükümeti belirlemek için İsviçre'de bir araya geldi

Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümete seçilecek isimler, Libya Siyasi Diyalog Forumunun 75 üyesi tarafından hafta içinde yapılacak oylamayla belirlenecek.

Daha önce Cenevre'de toplanacağı açıklanan Forum için BM'nin, Vaud kantonuna bağlı Founex kasabasında bir oteli tercih ettiği öğrenildi.

Basına kapalı şekilde 5 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek toplantıların açılışını, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams video konferans yöntemiyle yaptı.

Williams, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici birlik hükümetinin yönetimine çok sayıda ismin aday olmasının kendisine cesaret verdiğini belirterek, "Libya toplumunun tüm siyasi ve sosyal bileşenlerinden seçilmiş aday havuzunun temsil ettiği çeşitliliği memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

"Halk sizi destekliyor"

Seçim sürecinin Libya'da silahların susmasıyla gerçekleşebildiğine vurgu yapan Williams, "Nitekim, bir yıl önce, Libya halkının arkanızda olması mümkün olamazdı. Sizi destekliyor ve başarılı olmanızı istiyorlar. Başarılı olmanıza ihtiyaçları var." dedi.

Williams, amaçlarının "küçük çıkarlar yerine" Libya'nın egemenliği, Libya halkının güvenliği, mutluluğu ve refahı için sorumluluk taşıyabilecek ve dış müdahalelere kapalı vatanseverlerden oluşan geçici bir hükümet kurmak olduğunu söyledi.

Toplantıların Forum üyelerine adaylara soru sormak için fırsat sunduğunu dile getiren Williams, "Örneğin, bu yıl 24 Aralık'ta ulusal seçimler yapma taahhüdünü yerine getirecekler mi? Özellikle uzun yıllardır yerinden edilmiş olanlar dahil halkın çıkarlarını her şeyin üstünde tutacaklar mı?" ifadesini kullandı.

Adaylar 30 Ocak'ta açıklanmıştı

UNSMIL, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici birlik hükümetinin yönetimine aday olan isimlerin listesini 30 Ocak'ta açıklamıştı.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yürütme otoritesini oluşturan Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.

Geçici yürütme otoritesi, Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Başbakanlık makamlarından oluşuyor.