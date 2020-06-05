Libya Ordusu, Terhune vilayetini de kontrol altına aldığını duyurdu

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin askeri güçleri, Terhune vilayetini Hafter güçlerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.

Libya ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ordu birliklerinin dört bir cepheden Ulusal Ordu'ya karşı Terhune'ye ilerlediğini belirtilerek, vilayet merkezinde kontrolü sağladıklarını duyuruldu.

Ordu birliklerinin, "vilayetten kaçan, Terhune kentindeki Hafter'e bağlı yerel Kaniyat milislerinin peşine düştüğü" kaydedildi.

Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanıyordu.

Terhune'de şehrin yerlisi Kaniyat birlikleri isimli Hafter'e bağlı milis grubunun dün gece kentten ülkenin doğusuna doğru çekildiği şeklinde iddialar yerel basına yansımıştı.

Libya Ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti. Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden Ulusal Ordu'ya bağlı güçleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya hükümeti, başkent Trablus il sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.