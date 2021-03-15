Libya'nın yeni başbakanı Dibeybe, Temsilciler Meclisi'nde yemin etti

Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nde yemin etti.

Meclis'te düzenlenen yemin törenine 100'ün üzerinde milletvekili katıldı. Yeni hükümetin Tobruk'a gelmeden önce de Trablus'taki Yüksek Mahkeme huzurunda yemin ettiğini bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı. Dibeybe, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "Biz bütün Libyalıların hükümeti olacağız, Libya birdir ve bütündür" diyerek duygularını dile getirmişti.

Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, resmi olarak görevlerini salı günü devralacak.

Devir-teslim törenine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yanı sıra yardımcılarının da katılması bekleniyor. Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi de aynı törende görevini teslim alacak.