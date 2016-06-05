Libya 'mülteci geri kabul' anlaşmasını reddetti

Libya Başbakanı Fayiz el Sarac, Libya için Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması benzeri bir uygulamayı reddetti.

Libya Başbakanı Fayiz el Sarac, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Avrupa Birliği’nin mültecileri bize geri göndermesini kabul etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Avrupa'nın mültecilerin kendi yurtlarına geri dönmelerini sağlayacak yollar bulması gerektiğini vurgulayan El Sarac "Gelip burada bizimle birlikte yaşamaları mümkün değil" dedi.

Uzmanlar Balkan rotasının kapanması ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan mülteci anlaşması nedeniyle Afrika'dan yola çıkarak Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşmaya çalışan Suriyeli ve Iraklı mültecilerin sayısının daha da artacağını düşünüyor.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcilisi Martin Kobler'in arabulucucuğunda kurulan yeni Libya birlik hükümetinin ve başkanı Feyz el Sarac'ın, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından ülkenin sürüklendiği kaos ortamına son vermesi umuluyor. 2014 yılı ortalarında Libya'da iki rakip hükümet arasında patlak veren iktidar mücadelesi ve iktidar boşluğundan yararlanan IŞİD ülkenin belli bölgelerinde kontrolü ele geçirmişti.

AB topraklarına Türkiye üzerinden girdiği tespit edilen kişilerin geri gönderilmesini öngören Geri Kabul Anlaşması 1 Ekim 2014 tarihinde kabul edilmiş, 2017 yılında yürürlüğe girmesi beklenen ve Türk vatandaşı olmayan göçmenlerin de Türkiye'ye iadesini öngören son aşaması ise Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatı çerçevesinde öne çekilmişti.

Geri Kabul Anlaşması'nın tüm hükümleriyle uygulanması, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize serbestisi tanınmasının ön koşullarından birini oluşturuyor. AB, vize muafiyeti için Türkiye'den toplamda 72 kriteri yerine getirmesini istiyor.

Geri Kabul Anlaşması uyarınca 1 Haziran'dan bu yana anlaşmaya taraf olmayan Danimarka ve İrlanda dışındaki tüm AB üyesi ülkeler, Türkiye üzerinden AB topraklarına kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen göçmenlerin geri gönderilmesini Türkiye'den talep edebiliyor.