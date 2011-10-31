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Politika

Libya KKTC'yi fiilen tanıdı!

Libya'yı yöneten Ulusal Geçiş Konseyi'nin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssa, Lefkoşa'ya gidip...

31 Ekim 2011 02:00

T24 - Libya'yı yöneten Ulusal Geçiş Konseyi'nin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssa, Lefkoşa'ya gidip Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'yle protokol imzaladı. Protokolle Libya, KKTC'yi resmen olmasa da filen tanımış oluyor. 

Libyalı hasta ve yaralıların bir bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görecek. Protokol, ayrıca sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC"nin resmen olmasa da fiilen Libya tarafından tanınması anlamına geliyor.  



Libya'da yönetimi elinde tutan Ulusal Geçiş Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel ile Libya adına Geçiş Konseyi'nin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssaimza attı. İmza töreninde KKTC Başbakan İrsen Küçük de hazır bulundu. 


KKTC ile daha çok işbirliği istiyoruz

KKTC gezisini resmi bir ziyaretten çok dostluk gezisi olarak nitelendiren Kıssa, KKTC'de gördüğü güzellikleri Libya'da anlatacağını ve daha birçok alanda işbirliğine çalışacaklarını söyledi. 


Libyalı hastalar 1 hafta içinde gelecek

Başbakan Küçük de Libya'la her alanda işbirliğine hazır olduklarını belitti. Anlaşmaya göre Libya'dan yaralı ve hasta kabulü bir hafta içinde başlayacak ve bunun için charter uçak seferleri düzenlenecek. Acil durumlarda Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin özel uçağı da Libya'ya gönderilecek.



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