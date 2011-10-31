Libya KKTC'yi fiilen tanıdı!

T24

KKTC ile daha çok işbirliği istiyoruz



Libyalı hastalar 1 hafta içinde gelecek



Libyalı hasta ve yaralıların bir bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görecek. Protokol, ayrıca sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC"nin resmen olmasa da fiilen Libya tarafından tanınması anlamına geliyor.Libya'da yönetimi elinde tutan Ulusal Geçiş Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel ile Libya adına Geçiş Konseyi'nin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssaimza attı. İmza töreninde KKTC Başbakan İrsen Küçük de hazır bulundu.KKTC gezisini resmi bir ziyaretten çok dostluk gezisi olarak nitelendiren Kıssa, KKTC'de gördüğü güzellikleri Libya'da anlatacağını ve daha birçok alanda işbirliğine çalışacaklarını söyledi.Başbakan Küçük de Libya'la her alanda işbirliğine hazır olduklarını belitti. Anlaşmaya göre Libya'dan yaralı ve hasta kabulü bir hafta içinde başlayacak ve bunun için charter uçak seferleri düzenlenecek. Acil durumlarda Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin özel uçağı da Libya'ya gönderilecek.