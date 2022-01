Libya: Kaddafi'nin oğlu cumhurbaşkanlığına aday

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ülkede 24 Aralık'ta ilk kez yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koydu.Libya Seçim Komisyonu, ülkenin öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin 24 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yaptığını duyurdu. Açıklamada, 40 yaşındaki Kaddafi'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yapabilmek için "gerekli hukuki şartları" yerine getirdiği belirtildi. Libya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir hafta sonra da parlamento seçimleri düzenlenecek. Seyfülislam Kaddafi cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşündüğünü geçen Temmuz ayında kamuoyuna açıklamıştı. On yıl aradan sonra ilk kez yabancı basına konuşan Kaddafi, New York Times gazetesi ile mülakatında "son on yılın ülkesine sefaletten başka bir şey getirmediğini" söylemiş ve "geçmişe dönme zamanının geldiğini" ifade etmişti. 49 yaşındaki Kaddafi, "Ülkenin ırzına geçtiler. Çok kötü durumda. Para yok, güvenlik yok. Hayat kalmamış. Bu başarısızlıktan öte bir şey. Tam bir fiyasko" demişti. UCM tarafından aranıyor Libya'da bir mahkeme Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve Kaddafi'ye yakın sekiz kişi hakkında 2011 yılındaki ayaklanmalar sırasında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle idam cezası vermişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de "savaş suçu" gerekçesiyle Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Seyfülislam Kaddafi ise New York Times ile mülakatında "Libyalıların çoğunun kendisini lider olarak görmeyi istemesi durumunda hukuki sorunların giderileceği" konusunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Libya'da 2011 yılındaki ayaklanmalar, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ile sonuçlanmış, Kaddafi isyan sırasında öldürülmüştü. Kasım 2011'de yakalanan ve ülkenin batısındaki Zintan'da Ebu Bekir el-Sıddık örgütünün elinde tutulan Seyfülislam Kaddafi 2017'de serbest bırakılmıştı. New York Times ile söyleşisine kadar Kaddafi'nin hayatta olup olunmadığı bilinmiyordu. AFP,AP/BÖ,AÜ © Deutsche Welle Türkçe